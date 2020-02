Es sind noch Plätze frei … Wie wär es mit „Ferien ohne Eltern – Kinderfreizeit“ (24.-31.Juli 2020)



Wir bitten um Beachtung:

Ferien ohne Eltern – Kinderfreizeit (24.-31.Juli)

Wir laden alle Kinder von MS-Erkrankten im Alter von 9 – 13 Jahren ein, eine fröhliche, spannende und sorgenfreie Woche im Waldschulheim in Glücksburg zu verbringen.

Das Haus an der Flensburger Förde bietet viele Möglichkeiten für Aktivitäten wie Sport, Spiele und Grillen am Lagerfeuer. In direkter Umgebung lädt ein dichter Laubwald zu Erkundungen und Erprobung des Niedrigseilgartens ein. Am Bade- und Naturstrand sind Aktionen im und am Wasser möglich. Ausflüge z.B. in das nahe gelegene Flensburg runden das Programm ab.

Ziel der Freizeit ist es, den Kindern eine Woche unbeschwerten Ferienspaß zu bieten und gleichzeitig auch den Eltern eine Woche Auszeit zu ermöglichen.

Leitung 2 studentische Betreuer*innen

Termin Montag, 24.Juli bis Sonntag, 31.Juli 2020

Ort ADS-Grenzfriedensbund e.V., C.C.Christiansen-Waldschulheim, Musenhügel, 24960 Glücksburg/Ostsee

Teilnehmerbeitrag € 80

Anmeldung in der Geschäftsstelle