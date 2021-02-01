Інформація та допомога для українських біженців з діагнозом розсіяний склероз та осіб які супроводжують їх:

ВІЙНА В УКРАЇНІ: ДОПОМОГА ХВОРИМ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ (Krieg in der Ukraine: Hilfe für MS-Erkrankte auf der Flucht) / DMSG

на цій сторінці громадяни України, а також громадяни третіх країн, які прибули з України, знайдуть актуальні відповіді. Інформація постійно оновлюються:

Війна в Україні (integrationsbeauftragte.de)

BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Asyl & Flüchtlingsschutz

Ви також можете зв’язатися з нашою гарячою лінією ms, якою керують незалежні співробітники німецького товариства з розсіяного склерозу. Безкоштовно з усіх німецьких мереж мобільного зв’язку:

0800 / 52 52 022

Інформація про розсіяний склероз та коронавірус:

Вся інформація про пандемію коронавірусу для хворих на РС | DMSG (www-dmsg-de.translate.goog)