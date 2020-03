Die aktuelle Entwicklung betrifft unsere Veranstaltungen.

Liebe Mitglieder und Freunde der DMSG,

das Corona-Virus trifft auch die DMSG. Die aktuelle Entwicklung betrifft unsere Veranstaltungen. Daher ergeben sich folgende Terminänderungen:

ABGESAGT:

Wir haben uns entschieden das Arbeitstreffen für Ehrenamtliche am 26.03.2020 abzusagen. Wir wollen es gern in der zweiten Jahreshälfte nachholen, warten jetzt aber erstmal ab.

Der Imland-Lauf am 19.06.2020 in Rendsburg wurde von der Klinik abgesagt!

Sollte es zur Absage weiterer Seminare und Veranstaltungen der DMSG kommen, werden wir die bereits angemeldeten Teilnehmer*innen direkt informieren.

VERSCHOBEN:

Das MS-FORUM (09.05.2020) verlegen wir auf den Samstag, 17.10.2020!

Ansonsten ändert sich nichts und Sie können sich gern jetzt schon anmelden (hier klicken).

DMSG-TREFFEN VOR ORT:

Der DMSG Bundesverband empfiehlt zu überlegen, ob Gruppentreffen abgesagt bzw. verschoben werden sollten.

Wir empfehlen Ihnen daher in Absprache mit den Gruppenmitgliedern zu entscheiden, ob geplante Treffen und Veranstaltungen stattfinden sollen oder müssen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wenden Sie sich an die DMSG-Geschäftsstelle unter Tel. 0431/56015-0 oder per Email an info@dmsg-sh.de.

Herzlichst,

Das Team der Geschäftsstelle