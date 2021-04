Unter dem Motto “Stay connected – Wir bleiben in Verbindung!” starten Bundesweit tolle Aktionen.

Was verbinden Sie mit MS? Woraus schöpfen Sie Hoffnung?

Ihre Erfahrungen und Ideen sind gefragt:

In einem Wettbewerb sucht die DMSG nach kreativen und überzeugenden Umsetzungen des Mottos – in Bild, Text, Film, Spiel, Musik, Tanz, Theater usw. Auf verschiedenen Kanälen gilt es, hilfreiche Verbindungen vorzustellen.

Vorschläge können an weltmstag@dmsg.de gemailt oder per Post an

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V.

Krausenstraße 50

30171 Hannover

geschickt werden. Einsendeschluss ist der 11. Juni 2021.

Weitere Informationen erhalten Sie zudem hier.