“DIAGNOSE MS – WAS NUN?”: Onlinevorträge, Hotline, Virtuelle Gruppe, Arzt-Sprechstunde

Ab dem 15. September 2020 bieten der Bundesverband und der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Informationswochen speziell für Neubetroffene an. Das vielseitige Angebot aus Online-Seminaren, Hotlines und virtuellen Sprechstunden richtet sich an alle, die in den letzten zwei Jahren die Diagnose Multiple Sklerose bekommen haben – ein Einschnitt, der meist viele Fragen nach sich zieht.

Auch in der frühen Phase nach Diagnosestellung kann es für Erkrankte und ihre Angehörigen wichtig sein, sich damit auseinanderzusetzen, welche Auswirkungen die chronische, neurologische Erkrankung Multiple Sklerose auf die weitere Lebensgestaltung haben kann. Viele Fragen stellen sich, besonders auch in den ersten beiden Jahren nach der Diagnosestellung – seien sie medizinischer oder psychosozialer Natur.

Anmeldungen für Onlinevorträge und virtuelle Gruppe unter: https://dmsg-nrw.de/veranstaltungen/