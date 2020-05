Passend zum diesjährigen Motto „Miteinander Stark“ lädt Dr. Stephanie Woschek, die mit der DMSG Hessen das neue Angebot „Funktionstraining“ entwickelt hat, für den Welt-MS-Tag 2020 am Samstag, 30. Mai, zu einem Online-Funktionstraining ein. Beginn ist um 15 Uhr. Das virtuelle Angebot ermöglicht, auch in Corona-Zeiten Sport zu treiben, Abstand zu halten und einer weiteren Ausbreitung des Virus vorzubeugen. Machen Sie mit! Melden Sie sich ab sofort hierfür an!

Die DMSG Hessen hat 2019 in Kooperation mit der Hochschule Fresenius und mit Unterstützung der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung das Pilotprojekt „DMSG Funktionstraining“ gestartet. Nachdem das Konzept entwickelt war, begann die Umsetzungsphase und die Evaluierung. Zwölf Trainingsgruppen waren bereits gestartet, als die Kontaktbeschränkungen der Coronavirus- Pandemie dazu führten, alle Kurse vorerst auszusetzen.

Doch statt Däumchen zu drehen, haben die Organisatoren als Übergangsregelung das „DMSG Funktionstraining online“ entwickelt. Das startet in Hessen im Juni und ersetzt während der Kontaktbeschränkung vorübergehend das DMSG Funktionstraining „live“.

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung unterstützt das Projekt weitere zwei Jahre finanziell mit dem erklärten Ziel, das Funktionstraining als bundesweites Angebot zu erweitern. Um das Funktionstraining schon mal kennenzulernen und auf den Geschmack zu kommen, bieten Projektleiterin Dr. Stephanie Woschek und ihre Mitarbeiterin, Sportwissenschaftlerin Nadine Scholl, für alle Interessierten, unabhängig vom jeweiligen Bundesland und Landesverband, am Welt-MS-Tag 2020, Samstag, 30. Mai, eine Übungseinheit von „DMSG Funktionstraining online“ an. Die Leiterinnen stellen ein Trainingsprogramm zum Mitmachen vor, das sich für jeden eignet. Dr. Woschek macht und erklärt die Übungen im Stehen und Nadine Scholl die gleichen Übungen im Sitzen. Es werden Alltagsgegenstände zum Training verwendet und es ist im häuslichen Umfeld gut machbar.

Leitung: Dr. phil. Stephanie Woschek, Projektleitung Funktionstraining & SpoKs, und Nadine Scholl, Sportwissenschaftlerin M.A. Projektmitarbeiterin Funktionstraining

Wann: Samstag, den 30. Mai 2020, Start 15:00 Uhr – Ende 16:00 Uhr (das Training dauert ca. 45 Minuten, Pausen können individuell gestaltet werden)

Wo: Online via Webex, zuhause mit folgender technischen Ausstattung: Ein (mobiles) Endgerät wie ein Laptop, Tablet, Smartphone oder PC und einer stabilen W-LAN-Verbindung

Wie: Bequeme Kleidung, feste Schuhe, keine Stolperfallen in der Nähe (z.B. Teppichkanten)

Kosten: Keine

Anmeldung: Über das unten stehende Formular, bis Donnerstag, 28. Mai 2020, 12:00 Uhr (begrenzte Teilnehmerzahl); am Tag der Veranstaltung erhalten Sie per E-Mail die Einladung mit dem Link zur Veranstaltung. Erforderlich sind in erster Linie Ihre persönlichen Angaben: Name, Anschrift, Telefon, Email-Adresse sowie beim Titel „DMSG Funktionstraining online“.

Hinweise für die virtuelle Übungseinheit: Bitte lassen Sie ihr eigenes Video ausgeschaltet. Es reicht, wenn die beiden Kursleitungen gut in Bild und Ton zu sehen und zu hören sind. Das Programm wird für jeden gut machbar sein.

Video- und Ton-Mitschnitte sind untersagt.

» Hier können Sie sich direkt online anmelden (Anmeldeformular DMSG Hessen)