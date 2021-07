Referent: Michael Helbing, Atemtherapeut und Stimmkontor

Wir laden Sie herzlich ein, an unserer musikalischen Atemgymnastik teilzunehmen. Wir werden 60 Minuten in Bewegung kommen, unseren Atem erweitern und auch die Stimme nutzen. Kommen Sie in Bewegung und zu mehr Luft. Dieser Kurs ist ideal für Sie, wenn Sie Kraft tanken wollen, sich eine Auszeit gönnen wollen, Atem- oder Stimmstörungen haben, mehr Vitalität brauchen oder mehr Bewegung im Alltag etablieren wollen. Dieses Webinar ist auch für Menschen mit Einschränkungen sehr gut umsetzbar. Alle sind willkommen. Alle Informationen unter: Musikalische Atemgymnastik – ONLINE-Training (dmsg-bayern.de)

Kostenlose Anmeldung an: oberpfalz@dmsg-bayern.de