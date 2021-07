Angebot der DMSG Hamburg

An jedem letzten Dienstag im Monat findet unser Offener Treff für junge Menschen mit MS statt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen bieten wir den Offenen Treff seit Januar über die Video-Meeting-Plattform Webex an. Dort kannst Du in lockerer Atmosphäre über die Fragen und Themen sprechen, die Dich gerade beschäftigen.

Alle Informationen unter: Offener Treff am 27.07.2021 | DMSG Hamburg (dmsg-hamburg.de)