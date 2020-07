Referent Prof. Dr. Hagen Kunte, Dozent an der MSB Medical School Berlin, niedergelassener Nervenarzt

Online-Seminar „MS und Depression“, Montag, 13.07.2020, 17:00 Uhr

Im Web-Seminar widmet sich Prof. Dr. Hagen Kunte depressiven Störungen bei Multipler Sklerose. Er betreut seit vielen Jahren Patientinnen und Patienten mit MS und kennt die Sorgen der Betroffenen. Sie haben die Möglichkeit, live am Web-Seminar teilzunehmen und während der Veranstaltung eventuell auftretende Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Sie können sich hier für das Online-Seminar anmelden: https://www.dmsg-berlin.de/de/veranstaltungen/detailansicht/web-seminar-ms-und-depression/

Anmeldung: bis 12.07., um 18:00 Uhr, über das Formular oder per E-Mail an: veranstaltungen (at) dmsg-berlin.de;

am Tag der Veranstaltung erhalten Sie per E-Mail die Einladung mit dem Link zum Web-Seminar