Referentin: Prof. Dr. Kerstin Hellwig, FA für Neurologie, Bochum

Wenn Familienplanung bei der Erkrankung MS für Sie ein The­ma ist, spielen auch Kinder­wunsch, Schwangerschaft, Ent­bindung und Stillzeit eine große Rolle für Sie. An diesen Aben­den steht Ihnen in einem Online-Seminar Frau Prof. Hellwig zur Verfü­gung. Die Initiatorin des Multiple Sklerose und Kinderwunsch Re­gisters (DMSKW) ist von Anfang an in das bundesweite DMSG-Projekt „Plan Baby bei MS“ eingebunden und hilft Ihnen bei Fragen rund um MS und Kinderwunsch.

Sie können sich hier für das Online-Seminar anmelden: https://dmsg-nrw.de/events/plan-baby-bei-ms-online/