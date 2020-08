Referentin: Dr. Stephanie Woschek

Online-Sportangebote/ Funktionstraining, Montag, 24. August 2020, 11:00 Uhr

Online-Sportangebote/ Funktionstraining, Donnerstag, 24.September 2020, 17.30 Uhr

Nach der positiven Resonanz auf die bisherigen Trainingseinheiten bietet Dr. Stephanie Woschek erneut zwei Termine für „Online-Funktionstraining“ an: und zwar einmal als „Frühsport“ am Montag, 24. August, von 11 bis 12 Uhr, und als Feierabend-Training am Donnerstag, 24. September, von 17.30 bis 18.30 Uhr.

Sie können sich hier für das Online-Seminar anmelden: https://www.dmsg-hessen.de/neue-termine-dmsg-funktionstraining-online-am-24-august-und-24-september-mit-stephanie-woschek/