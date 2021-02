Mit Dr. Klaus Gehring, Neurozentrum am Klosterforst in Itzehoe

Soll ich mich impfen lassen? Vor dieser Entscheidung stehen aktuell auch Menschen mit Multipler Sklerose. Nach der Coronavirus-Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom 08. Februar 2021 sind MS-Erkrankte per se für die Schutzimpfungen mit erhöhter Priorität berücksichtigt. Mehrere Impfstoffe sind mittlerweile zur Bekämpfung von Covid-19 zugelassen worden.

Die zahlreichen Meldungen zum Thema Impfung gegen Covid-19 haben viele Fragen aufgeworfen, viele MS-Erkrankte sind verunsichert.

Wir geben Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der Erkenntnisse zum Thema Impfen und MS und beantworten Ihre Fragen.

Für die Anmeldung zur Online-Sprechstunde senden Sie uns bitte das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail an info@dmsg-sh.de oder melden Sie sich telefonisch in unserer Geschäftsstelle unter 0431 560150.

Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie von uns einen Teilnahme-Link an die angegebene E-Mail-Adresse.

Die Teilnahme kann auch per Telefon stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle.