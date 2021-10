Referentin: Susann Hauschildt

(zertifizierter Coach, Trainerin, Beraterin und dipl. Hypnosetherapeutin)

Generell dient die Selbsthypnose zur tiefen Entspannung und zur Steigerung des Wohlbefindens. Wir haben mit ihr ein Werkzeug an der Hand, mit dem wir ganz nach unseren Wünschen und selbstbestimmt positive Veränderungen im Unbewussten herbeiführen können. Wir können die Selbsthypnose aber nicht nur einsetzen, um Gewohnheiten zu verändern (am populärsten sind wohl „Rauchen“ und „Abnehmen“), sondern auch zum gezielten Stressabbau. Für uns MSler ist beispielsweise die positive Beeinflussung von Schmerzen und Müdigkeit und die Akzeptanz der eigenen Leistungsfähigkeit wohl mit am interessantesten. Mir ist es wichtig, dass Sie in diesem Seminar möglichst viele eigene Erfahrungen sammeln, dass Sie erleben, wie einfach und schnell man diese Technik erlernen und anwenden kann.

Für mich ist im Seminar das Persönliche, das Kennenlernen und das Einbringen eines jeden Einzelnen von ganz hoher Bedeutung. Gleichzeitig spielt aber auch die größtmögliche gesundheitliche Sicherheit eine erhebliche Rolle.

Das Seminar wird 2021 eine neue Form mit gleichem Inhalt haben: Ein ganzer Tag vor Ort, den wir zusammen verbringen und dann weiterführend online in der Gruppe. Auf diese Art und Weise lernen wir uns am ersten Tag kennen, erleben die Selbsthypnose gemeinsam und tauschen uns aus. Den nächsten Teil sehen wir uns sicher und bequem von zu Hause aus via Internet. Der Kurs ist für jede/n geeignet.

Veranstaltungsort: Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein, Zum Brook 4, 24143 Kiel

Teilnahmebeitrag: 20,00 € (Mitglieder), 30 € (Nicht-Miglieder)

***WENIGE PLÄTZE VERFÜGBAR***