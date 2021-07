Moderation: MS-Coach Ursula Büsch und Malerin Susanne Müller

Viele Menschen mit MS haben eine kreative Adre und malen, töpfern oder nähen in ihrer Freizeit. Es entstehen zahlreiche Bilder und Kunstwerke, die in dieser Runde vorgestellt werden können. Wir tauschen uns aus und klönen, jede und jeder so viel wie er/sie möchte. Erzählen und Zuhören soll im Vordergrund stehen. Bisher gab es sehr kreative, kurzweilige und inspirierende Treffen, wir freuen uns auf weitere Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland.

Kostenlose Anmeldung unter: Mein Ausgleich ist Kunst! Virtuelles Treffen von Künstlerinnen und Künstlern – DMSG-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (dmsg-rlp.de)

Weitere Termine am 13.09., 11.10., 08.11. und 13.12., jeweils 18:00 – 20:00 Uhr.