Leitung: Michael Helbing, Stimmkontor Hannover

Zweimal monatlich bietet die DMSG Niedersachsen den Online-Workshop “Voice of your body – Miteinander stark” an.

Nächster Termin: Dienstag, der 20. Juli 2021 um 19:00 Uhr (Dauer: ca. eine Stunde)

In diesem regelmäßig stattfindenden Online-Workshop arbeiten wir praktisch an Atem- und Stimmübungen für mehr Luft zum Durchatmen, zur Entspannung und etwas Freude im Alltag. Alle Übungen sind einfach umzusetzen, benötigen keine Vorerfahrungen und haben zum Ziel, ganzheitlich zu regenerieren. Zur Musik werden wir uns bewegen und auch die Stimme einsetzen. Erleben Sie eine Stunde Erholung durch Bewegung, Atmung und Stimme.

Verbindliche Anmeldungen an: info@dmsg-niedersachsen.de

Auch Neu-Interessierte können jederzeit einsteigen, es gibt keine feste Gruppe.