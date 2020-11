Referenten: PD Dr. med. Karl Baum & Prof. Dr. med. Thomas Müller

Web-Seminar: „B-Lymphozyten depletierende Medikamente: Ocrelizumab und Ofatumumab (neu)“ „Neuroregeneration und Rehabilitation bei chronisch progredienter Multiple Sklerose“

Referenten: Priv.-Doz. Dr. Karl Baum (Klinik Hennigsdorf), Prof. Dr. med. Thomas Müller (Alexianer St. Joseph

Berlin-Weißensee)

Zielgruppe: MS-Betroffene, Angehörige und Freunde

Ort: Online (via Webex)

Teilnahmekosten: Keine

Anmeldungen: Bis 09.12., um 18:00 Uhr, über unten stehenden Link; am Tag der Veranstaltung erhalten Sie per E-Mail die Einladung mit dem Link zum Web-Seminar (bitte schauen Sie auch in Ihrem Spam-Ordner nach)

Bestimmt haben Sie viele Fragen!

Sie können sich hier für das Online-Seminar anmelden: https://www.dmsg-berlin.de/de/veranstaltungen/detailansicht/b-lymphozyten-depletierende-medikamente-ocrelizumab-und-ofatumumab-neu-neuroregeneration-und-r/