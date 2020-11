Referent: Prof. Dr. med. Mathias Mäurer (Klinikum Würzburg Mitte)

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist Teil der Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Multipler Sklerose. Betroffene stellen sich daher immer wieder viele Fragen: zu möglichen Risiken, aber etwa auch zur Häufigkeit der Untersuchungen oder den Umgang mit Kontrastmitteln.

In diesem Online-Vortrag geht Prof. Dr. med. Mathias Mäurer auf die häufigsten Punkte zum MRT bei MS ein. Zudem gibt er einen Überblick über das Thema „Tattoos/Piercings bei MS“, sowohl in Zusammenhang mit MRT-Untersuchungen als auch in Hinblick auf andere relevante medizinische Fragen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Referent: Prof. Dr. med. Mathias Mäurer (Klinikum Würzburg Mitte)

Zielgruppe: MS-Betroffene, Angehörige und Freunde

Ort: online via Webex

Kosten: keine

Anmeldung: bis 22.11., um 18:00 Uhr, am Tag der Veranstaltung erhalten Sie per E-Mail die Einladung mit dem Link zum Web-Seminar (bitte schauen Sie auch in Ihrem Spam-Ordner nach)

Sie können sich hier für das Online-Seminar anmelden: https://www.dmsg-berlin.de/de/veranstaltungen/detailansicht/web-seminar-mrt-bei-ms-und-tattoospiercings-bei-ms/