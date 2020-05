Referentin: Dr. Klarissa Stürner, Oberärztin UKSH-Kiel, Neurologie

Aufgrund der aktuellen Situation müssen leider alle Veranstaltungen abgesagt werden. Die DMSG versucht statt den geplanten Seminaren nun auf die Form des Webinars umzustellen. Auf diesem Wege möchten wir weiterhin mit Ihnen im Kontakt sein und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Webinar: „Was gibt es noch? Anderes und Zusätzliches bei MS?“, Mittwoch, 03.Juni 2020, 18 Uhr

Referentin: Dr. Klarissa Stürner, Oberärztin UKSH-Kiel, Neurologie

Seit der Einführung zahlreicher neuer Medikamente in den letzten 10 Jahren hat sich die MS-Therapie grundlegend verändert. Viele neue Optionen stehen Betroffenen zur Verfügung – und dennoch stellen viele die Frage: Was gibt es noch? Kann ich selbst mehr oder etwas Anderes oder etwas Zusätzliches tun? In diesem Seminar sollen aktuelle und wissenschaftsbasierte Ansätze diskutiert werden: Macht eine Vitamin-Einnahme Sinn? Was ist mit Ernährung und Sport? Gibt es phytotherapeutische Ansätze zur Behandlung?

Bestimmt haben Sie viele Fragen!

